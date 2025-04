Cantor de piseiro morre em acidente de trânsito após show no Ceará

O artista de piseiro João Emerson Ferreira da Silva, famoso como J.E. Pegada Firme, faleceu em uma ocorrência de trânsito, na CE-292, na cidade de Araripe, no interior do Ceará, na madrugada deste sábado, 12. Outras duas pessoas ficaram feridas.



Segundo informações da Polícia, o falecimento de João Emerson foi causado por uma batida frontal entre dois veículos. O artista conduzia um Volkswagen Gol, que se chocou com um Ford Fiesta. Estava chovendo no momento do acidente, por volta das 4 horas da manhã.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima possuía 25 anos de idade. Um inquérito policial foi aberto na Delegacia Regional do Crato. A Delegacia Municipal de Araripe apurará o ocorrido.