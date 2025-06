Motorista morre após caminhão com óleo vegetal tombar em rodovia na Serra de Tianguá

Acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira, 12, na BR-222, no km 301. A vítima ficou presa às ferragens após o veículo tombar na via e não resistiu aos ferimentos

Um motorista de 44 anos morreu na manhã desta quinta-feira, 12, após o caminhão em que conduzia tombar em uma rodovia na Serra de Tianguá, na região da Ibiapaba, a 318,68 quilômetros de Fortaleza. O acidente foi registrado na BR-222, no km 301.

No local, foi constatado pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o óbito do condutor do veículo, que era natural o estado da Bahia. O homem ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações do que motivou o acidente.