Pequenas manchas de óleo são identificadas em praias do Ceará

Pequenas manchas de óleo foram identificadas no litoral do Ceará neste ano de 2025. De acordo com informações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a substância foi encontrada de forma pontual em praias situadas nos municípios de Icapuí e Beberibe .

Órgão não informou os trechos onde óleo foi observado, mas ressaltou que o aparecimento pontual de manchas do tipo, em quantidade pequena, "ocorre nas praias brasileiras há anos, por diversos fatores".

"No entanto, com o evento de aparecimento de manchas de origem desconhecida em 2019, especialistas apontam que é provável que, nos dez anos seguintes ao evento, possam aparecer esporadicamente manchas nas praias afetadas naquele ano", destaca ainda a entidade ambiental.

Naquele ano, substâncias do tipo afetaram pelo menos 113 pontos do litoral cearense. Mais de 70 tartarugas chegaram a morrer em consequência do óleo em toda a região.



Ibama prepara equipes de resposta e limpeza de praias

Ainda de acordo com Ibama, órgão tem trabalhado na "preparação de equipes de resposta e limpeza de praias dos órgãos estaduais e municipais da região afetada pelo óleo, por meio do Projeto de Preparação para Resposta a Derramamento de Óleo no Litoral Brasileiro".