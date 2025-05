Oito pessoas ficam feridas em dois acidentes envolvendo ambulâncias na BR-222, em Sobral

Ambulâncias se envolveram em acidentes na tarde deste domingo, 25, com pouco tempo de diferença, na BR-222 / Crédito: WhatsApp O POVO

Oito pessoas ficaram feridas em dois acidentes distintos envolvendo ambulâncias na BR-222, em Sobral, na tarde deste domingo, 25. O primeiro acidente ocorreu com um veículo que partia de Tianguá para fazer uma transferência de paciente, no quilômetro 230. No segundo, uma ambulância do Samu capotou no quilômetro 254 pouco tempo depois.