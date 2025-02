Mulher e adolescente morrem vítimas de acidente entre carro e moto em Varjota

Uma mulher e um adolescente foram vítimas de uma acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na CE-329, no município de Varjota, na Região Norte do Ceará. A colisão aconteceu por volta de 9 horas e foi registrada por câmeras de segurança de uma residência próxima à via.



As vítimas do acidente estavam na motocicleta. Nas imagens, é possível ouvir o som da intensidade da batida e dos freios do veículo que se chocou com a moto.

No carro estava apenas o motorista, que permaneceu no local até a chegada do socorro.