Sobral: morre técnica de enfermagem envolvida em acidente com ambulâncias em Tianguá

Ambulâncias se envolveram em acidentes na BR-222 / Crédito: WhatsApp O POVO

Uma das vítimas do acidente com uma ambulância da cidade de Tianguá, a 318,68 quilômetros de Fortaleza, ocorrido no dia 25 de maio, próximo de Sobral, faleceu na madrugada deste domingo, 8. Maria do Carmo Silva Fontenele, conhecida como Cleane, era técnica de enfermagem e estava internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Santa Casa de Misericórdia de Sobral desde o dia do episódio. A morte de Cleane foi confirmada em nota pela prefeitura do município.

Além de Cleane, a enfermeira Jayonara Alves foi levada à Santa Casa em decorrência da colisão do veículo, mas seu estado de saúde atual ainda não foi informado. Elas estão entre as vítimas de um acidente envolvendo duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na BR-222. No momento do acidente, a técnica de enfermagem estava na primeira ambulância, que saiu de Tianguá para realizar uma transferência. O condutor, por sua vez, teria perdido o controle do veículo e se chocado contra um poste de iluminação. Outras duas pessoas presentes na primeira ambulância receberam alta ainda no mesmo dia, 25 de maio. Oito pessoas ficam feridas em dois acidentes distintos envolvendo ambulâncias na BR-222 A técnica de enfermagem Cleane faleceu em decorrência de um dos dois acidentes distintos na BR-222, envolvendo ambulâncias do Samu. O primeiro ocorreu com um veículo que partia de Tianguá para fazer uma transferência de paciente, no quilômetro 230.