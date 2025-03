Prefeito e primeira-dama de Ipueiras sofrem acidente de trânsito

/ Crédito: Reprodução/@_amanda_elias via Instagram

Na ocasião, Júnior do Titico (Republicanos) e a esposa, Amanda Elias, trafegavam pela CE-187, em trecho que corta a cidade de Ipu , quando o carro acabou saindo da estrada e caindo na lateral da via.

O prefeito e a primeira-dama do município de Ipueiras , distante 304 quilômetros (km) de Fortaleza , sofreram um acidente de trânsito durante a noite do último sábado, 29.

LEIA TAMBÉM: Ceará registra chuvas em pelo menos 70 municípios neste domingo, 30

Amanda está no sétimo mês de gravidez de Jade, filha aguardada pelo casal. Ainda segundo o texto veiculado por Júnior nas redes sociais, a bebê também não teve sequelas.

Questionada, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) foram acionadas para o caso, mas quando chegaram ao local, as vítimas já haviam sido socorridas.