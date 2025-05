Vítima cearense que morreu em acidente em Minas Gerais voltava para casa depois de quatro anos

Maria de Fátima Lira de Lima, 51, deixa um filho de 26 anos e uma neta que completará 3 anos ainda em maio. Ela morreu no Dia de Nossa Senhora de Fátima, de quem era devota, nessa terça-feira, 13. Não há previsão para o translado do corpo

Segundo Camila, a Prefeitura de Barro pagou parte do traslado do corpo de Minas Gerais para o Ceará e a família arcou com outra parte.

A van, com 19 ocupantes, saiu de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com destino ao Ceará, e o caminhão saiu da Região Nordeste do Brasil e tinha como destino o estado do Rio Grande do Sul.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou o sexo, as idades e o local de origem das vítimas. Além dos cearenses, morreram um homem de 48 anos de São José do Belmonte, em Pernambuco; um homem de 40 anos de Manaira, na Paraíba; dois homens, um de 33 e outro de 34 anos, de Trindade, Pernambuco; e um menino de 4 anos de Uberlândia, Minas Gerais. A 9ª vítima ainda não foi identificada.



O delegado Jurandir Rodrigues informou que as investigações preliminares indicam que a pista estava molhada no momento do acidente e havia muita neblina. A Polícia tenta confirmar ainda se a carreta invadiu a contramão quando colidiu com a van, arrastando-a para a margem da rodovia.

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o veículo não tinha licença para transporte interestadual de passageiros. O proprietário do modal morreu e o motorista ficou gravemente ferido. Em paralelo, o condutor da carreta saiu ileso, sendo ouvido e liberado.

Em nota de pesar, a Prefeitura de Barro manifesta solidariedade às famílias das vítimas do trágico acidente.

"Infelizmente, vidas foram perdidas. Nossos pensamentos e orações estão com todos os familiares e amigos neste momento de profunda dor", informa.