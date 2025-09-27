Escola alvo de ataques em Sobral retoma as aulas no dia 6 de outubro

Escola alvo de ataques em Sobral retoma as aulas no dia 6 de outubroSeduc anuncia plano emergencial de apoio psicossocial a estudantes, professores e famílias após ataque a tiros que deixou dois mortos e três feridos
A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informou neste sábado, 27, que as aulas na Escola de Ensino Médio Professor Luís Felipe, em Sobral, serão retomadas dia 6 de outubro. O crime ocorreu na última quinta-feira, 25, quando um ataque a tiros deixou dois estudantes mortos e três feridos no local.
Desde o episódio, a Seduc informa que tem atuado em conjunto com órgãos e entidades parceiras na elaboração de um plano emergencial de gestão de crises no ambiente escolar. A pasta destacou que o retorno será feito de forma cuidadosa, com foco no acolhimento da comunidade escolar.
LEIA MAIS| Suspeito de matar estudantes em escola de Sobral é preso
Apoio psicossocial para professores e servidores
Em nota, a secretaria informou que entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro a escola realizará atividades de apoio psicossocial para professores e servidores, além de planejamento pedagógico para reorganizar a rotina escolar.
“Na retomada das aulas, serão ofertados momentos conduzidos por psicólogos, assistentes sociais, professores, diretores de turma, assegurando um ambiente de apoio emocional, segurança e escuta sensível para os estudantes”, comunicou a Seduc.
O cronograma prevê ainda, entre os dias 1º e 3 de outubro, círculos de diálogo e acolhimento psicossocial com as famílias dos estudantes.
A Seduc concluiu informando que, em parceria com o Ministério da Educação (MEC), segue desenvolvendo ações para garantir a proteção e o bem-estar da comunidade escolar.