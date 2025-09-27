Escola alvo de ataques em Sobral retoma as aulas no dia 6 de outubro

Atentado em escola de Sobral deixou dois jovens mortos e três feridos e dois mortos. Na imagem, a Escola de Ensino Fundamental e Médio Professor Luis Felipe, onde aconteceu a tragédia / Crédito: O POVO

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informou neste sábado, 27, que as aulas na Escola de Ensino Médio Professor Luís Felipe, em Sobral, serão retomadas dia 6 de outubro. O crime ocorreu na última quinta-feira, 25, quando um ataque a tiros deixou dois estudantes mortos e três feridos no local. Desde o episódio, a Seduc informa que tem atuado em conjunto com órgãos e entidades parceiras na elaboração de um plano emergencial de gestão de crises no ambiente escolar. A pasta destacou que o retorno será feito de forma cuidadosa, com foco no acolhimento da comunidade escolar.