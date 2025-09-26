Ataque em Sobral: Unicef presta solidariedade às famílias

Na ocasião, cinco alunos da Escola de Ensino Médio (EEM) Professor Luis Felipe, em Sobral, foram atingidos / Crédito: O POVO

Após o ataque a uma escola na região de Sobral, na última quinta-feira, 25, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) publicou uma nota prestando solidariedade às famílias das vítimas. Na ocasião, cinco alunos da Escola de Ensino Médio (EEM) Professor Luis Felipe foram atingidos. Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, faleceram na hora e outros três jovens foram baleados no abdômen, na coxa e na panturrilha.

LEIA | Suspeito de matar estudantes em escola de Sobral é preso Unicef posta nota em apoio às famílias de estudantes Na nota, o Unicef diz que o episódio viola os direitos de toda a comunidade escolar. “Dos meninos que morreram, dos que foram feridos e dos que presenciaram o ocorrido, de suas famílias, dos profissionais de educação que trabalham na escola, e dos moradores do bairro onde o crime ocorreu”. A organização destaca que a escola deve ser um espaço de aprendizagem, convivência, proteção e garantia de direitos para crianças e adolescentes, e nunca de violência. Segundo o Unicef, entre 2022 e 2024, mais de 15 mil crianças e adolescentes, com idades entre 0 e 19 anos, foram mortos de forma violenta no País. O órgão reitera que a realidade que não pode ser naturalizada.

"O Unicef reitera o direito inviolável à proteção de cada menino e cada menina, conforme preveem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Convenção Sobre os Direitos das Crianças, instrumento internacional do qual o Brasil é signatário", complementa a nota. Após o ataque, duas vítimas sobreviventes do ataque receberam alta da Santa Casa de Sobral e, pelo menos, uma delas prestou depoimento à Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A terceira vítima segue internada. LEIA | Políticos se manifestam sobre ataque em Sobral

Mais de 2 mil adolescentes morreram no Ceará entre 2014 e 2023 Uma pesquisa do Comitê de Prevenção e Combate à Violência, vinculado à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), informou que entre 2014 e 2023 o Ceará registrou 37.051 homicídios. Deste número, 2.839 são adolescentes. Por dia, pelo menos um adolescente era morto no ano de 2023. O Comitê também publico uma nota prestando apoio: “A violência armada em territórios conflagrados expõe e vulnerabiliza crianças e adolescentes. Não podemos permitir que a escola, espaço de proteção, aprendizado e garantia de direitos, seja atravessada pela lógica da violência”. O Comitê reforçou a urgência do fortalecimento de políticas de proteção e da ampliação da rede de apoio a familiares de vítimas e sobreviventes.