Seduc elabora plano emergencial para gerir crises em escolas após ataque em Sobral

Na ocasião, cinco alunos da Escola de Ensino Médio (EEM) Professor Luis Felipe, em Sobral, foram atingidos / Crédito: O POVO

Crime aconteceu no período da manhã, durante o horário de intervalo da escola Professor Luis Felipe. Na ocasião, dois indivíduos atiraram contra jovens que estavam no estacionamento da unidade. Os alunos Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, morreram na hora. Outros três estudantes foram lesionados no abdômen, na coxa e na panturrilha, e levados para a Santa Casa de Misericórdia do município. Dois receberam alta hospitalar ainda durante a tarde de ontem. Logo depois do crime as aulas na escola Professor Luis Felipe foram temporariamente suspensas. De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc), a medida foi adotada "para a realização dos devidos procedimentos de reorganização interna e garantia de acolhimento psicossocial" ao corpo escolar. "O retorno das atividades será conduzido de forma gradual, em diálogo constante com a comunidade escolar, priorizando o cuidado, a segurança e o bem-estar coletivo (...) No retorno dos estudantes serão promovidos momentos de acolhimento conduzidos por psicólogos, assistentes sociais e professores diretores de turma, assegurando apoio emocional, segurança e escuta qualificada", destaca pasta.