"Vai ser só mais um", diz parente de estudante morto em Sobral

Ataque em escola de Sobral deixa três jovens feridos e dois mortos. Na foto, a Escola de Ensino Médio Professor Luis Felipe / Crédito: O POVO

“Eu sei que ele vai ser só mais um que se foi e vai ficar por isso mesmo”, disse um parente do aluno Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, assassinado dentro da escola em Sobral, nessa quinta-feira, 26. A família relata medo, insegurança e um cotidiano de violência que circunda os moradores do bairro Nova Caiçara, onde o menino morava.

O familiar, que não será identificado por motivos de segurança, descreveu Luiz como “menino carinhoso com todo mundo”. De acordo com o parente, ele estudava de manhã na escola de ensino médio Professor Luis Felipe e trabalhava à tarde. LEIA | Estudantes mortos em tentativa de chacina em escola de Sobral eram atletas em projetos sociais “Infelizmente, o sonho dele foi cancelado por uma coisa que a gente não consegue entender. E o que mais dói é que estão colocando nas redes sociais que foi briga entre facções, eles não estão separando as coisas. Isso tá me doendo muito, porque ele está como um bandido. Ele não era bandido”, afirmou. O jovem não é o primeiro a perder a vida em meio à violência armada que permeia o cotidiano dos moradores do bairro. Confrontos entre grupos criminosos rivais são comuns, afetando também aqueles que não estão envolvidos com as facções criminosas que regem o território.

Bairro onde estudante morto morava teve 15 homicídios em uma semana O POVO mostrou que em janeiro de 2025, conforme um relatório da Polícia Civil, 14 crimes ocorreram dentro do residencial Caiçara no intervalo de uma semana, incluindo homicídios, lesões à bala e disparos de arma de fogo. Chefes de facções investigados pelas forças de segurança estariam invadindo casas e decretando a morte até mesmo de crianças.

“Já morreu tanta gente, já vi tanta mãe sofrendo, criança já foi baleada, criança já foi morta aqui dentro e ninguém simplesmente faz nada e tudo fica por isso mesmo”, relata o familiar.

Outro morador do local, conhecido da família de Luiz Cláudio, também relata como a violência do local custou a vida do seu filho. “Quantos não perderam a vida aqui? Eu mesmo fui uma das vítimas. Perdi um filho também com 16 anos. Ele foi cortar o cabelo, passou na avenida e mataram ele”, conta. “A minha indignação é uma pergunta que eu gostaria de fazer pro prefeito, para o governador do Estado. Quantas famílias mais vão ter que sofrer para tomarem uma atitude? Principalmente o pessoal aqui do Caiçara, por ser um local que eles isolam. Para eles, eu acho que aqui não é lugar. Eles abandonam o povo”, reclama o parente de Luiz. (Com informações de Mirla Nobre) LEIA | Secretário da Segurança diz que crime foi premeditado e adolescentes foram executados



Estudante do mesmo bairro pediu transferência da escola após ameaças A disputa de facções também afetou a vida de outro jovem do bairro Nova Caiçara. O menino, que estuda na mesma escola onde Luiz Cláudio frequentava e foi assassinado, pediu para ser transferido após receber ameaças. A escola Professor Luis Felipe, localizada no bairro Campo dos Velhos, está dentro do território de uma facção rival do grupo criminoso que atua no bairro Nova Caiçara. Um ofício enviado pela ONG Visão Mundial à Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc), no dia 4 de agosto passado, solicitou apoio para a transferência do adolescente.