Suspeito de matar estudantes em escola de Sobral é preso

Um dos suspeitos de matar dois estudantes e ferir três em uma escola de Sobral, na quinta-feira, 25, foi preso nesta sexta-feira, 26. Ele foi preso no bairro Sumaré e contra ele constava um mandado em aberto por homicídio. Conforme O POVO apurou, duas mulheres, que seriam irmã e companheira do homem, foram detidas e conduzidas para a Delegacia Regional de Sobral.

Capturas foram executadas pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Ainda de acordo com a apuração do O POVO, a moto utilizada no crime era roubada e foi apreendida. Dupla em moto foi flagrada por câmera de segurança Câmeras de segurança flagraram a ação de dois homens que atiraram contra estudantes da escola nessa quinta-feira, 25. Nas imagens, é possível ver que os homens estacionaram a moto na esquina da escola, desceram e se dirigiram até o estacionamento da instituição. Mais de dez tiros foram ouvidos. A dupla voltou para a motocicleta e fugiu.

Os tiros foram disparados da calçada, em direção à grade da escola, onde os alunos estavam encostados durante o intervalo. Dois adolescentes, Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, não resistiram aos ferimentos. Outros três foram baleados e socorridos. Um deles continua internado. Secretário afirma que o crime foi premeditado

Durante coletiva de imprensa em Sobral ainda na noite de quinta-feira, 25, o secretário da SSPDS, Roberto Sá, afirmou que há indícios do crime ter sido premeditado. "Toda aquela movimentação dos dois que estavam na motocicleta terem estacionado, ido para aquele local que a gente perde a visão naquele filme, terem efetuado disparo, me parece que sim, premeditaram", comentou o gestor.