Ataque em Sobral: suspeito já havia cometido dois homicídios

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-09-2025: Ataque à escola na cidade de Sobral / Crédito: O POVO

Crime aconteceu na manhã dessa quinta-feira, 25. Na ocasião, dois indivíduos atiraram contra jovens que estavam no estacionamento da escola Professor Luis Felipe, no horário de intervalo, causando o óbito imediato de Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e de Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17. Outros três alunos foram lesionados no abdômen, na coxa e na panturrilha, e levados para a Santa Casa de Misericórdia do município. Dois receberam alta hospitalar ainda durante a tarde de ontem. Na manhã de hoje um dos suspeitos foi preso no bairro Sumaré. Capturas foram executadas pelo Núcleo de Homicídio da Delegacia Regional de Sobral, com apoio da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Conforme O POVO apurou, a moto usada no crime era roubada e foi apreendida.

Suspeito acumula quatro homicídios, diz secretário Em coletiva de imprensa realizada horas depois da prisão, na cidade de Sobral, o secretário Roberto Sá informou que o homem foi capturado pelo duplo homicídio e tentativa de homicídio. Contudo, ele também tinha um mandado de prisão em aberto em razão de uma morte que teria cometido em julho último.