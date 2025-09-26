Ataque em Sobral: suspeito já havia cometido dois homicídios

Ataque a tiros em escola de Sobral: suspeito já havia cometido dois homicídiosInformação foi divulgada hoje pelo secretário da Segurança do Ceará, Roberto Sá, durante coletiva de imprensa
O homem capturado nesta sexta-feira, 26, suspeito de matar a tiros dois alunos e ferir três em uma escola estadual de Sobral, já havia cometido dois outros homicídios e tinha passagem por roubo. Informação foi divulgada hoje pelo secretário da Segurança do Ceará, Roberto Sá, durante coletiva de imprensa.
Leia também | Instituições repudiam ataque a tiros em escola de Sobral que deixou dois mortos
Crime aconteceu na manhã dessa quinta-feira, 25. Na ocasião, dois indivíduos atiraram contra jovens que estavam no estacionamento da escola Professor Luis Felipe, no horário de intervalo, causando o óbito imediato de Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e de Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17.
Outros três alunos foram lesionados no abdômen, na coxa e na panturrilha, e levados para a Santa Casa de Misericórdia do município. Dois receberam alta hospitalar ainda durante a tarde de ontem.
Na manhã de hoje um dos suspeitos foi preso no bairro Sumaré. Capturas foram executadas pelo Núcleo de Homicídio da Delegacia Regional de Sobral, com apoio da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Conforme O POVO apurou, a moto usada no crime era roubada e foi apreendida.
Suspeito acumula quatro homicídios, diz secretário
Em coletiva de imprensa realizada horas depois da prisão, na cidade de Sobral, o secretário Roberto Sá informou que o homem foi capturado pelo duplo homicídio e tentativa de homicídio. Contudo, ele também tinha um mandado de prisão em aberto em razão de uma morte que teria cometido em julho último.
Além disso, o indivíduo já havia sido preso por outro homicídio em 2016, foi solto em 2018 e em janeiro de 2019 foi preso novamente por roubo, sendo solto em março de 2025.
"Já são quatro homicídios consumados e três tentados. Essa motivação (para o crime contra alunos) só vai ser descoberta com as entrevistas, com os depoimentos, com as diligências que estão sendo feitas", destacou, destacando a mobilização da polícia para que o suspeito não conseguisse fugir da região.
"Ele tenta se esquivar do crime, mas ele cai em contradição o tempo todo, há muitos indícios, muitas provas de que ele esteve no cenário do crime", destaca Sá, frisando que o segundo individuo ainda está sendo procurado.
Leia mais
Com informações da repórter Mirla NobreDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente