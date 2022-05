São Gonçalo do Amarante: incêndio em gráfica destroi equipamentos

Bombeiros atuaram no combate às chamas, que atingiram térreo e primeiro andar do local; danos físicos atingiram equipamentos e estrutura do local, mas não houe vítimas

Um incêndio em uma gráfica em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, deixou equipamentos do local destruídos. A ocorrência foi nessa segunda-feira, 16.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e, com o apoio da Defesa Civil, atuou no combate às chamas. Foram usados cerca de 15 mil litros de água para debelar o incêndio.

As causas do fogo serão definidas após perícia especializada. Trabalha-se, no momento, com a hipótese de curto-circuito em algum dos itens do local. Além dos equipamentos, as chamas chegaram a comprometer a estrutura do prédio, atingindo o térreo e o primeiro andar do edifício.

Após a conclusão da ocorrência, o prédio foi isolado. Não há informações sobre risco de desabamento da estrutura ou previsão de reabertura.

