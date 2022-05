Dupla é capturada suspeita de roubar celulares na Cidade dos Funcionários

Um jovem de 20 anos e um adolescente de 16 foram capturados pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) nesse sábado, 14, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, suspeitos de envolvimento em diversos assaltos na Capital. De acordo com a Polícia, a dupla foi localizada após o registro de uma denúncia anônima ter informado que dois homens armados estariam roubando celulares dos moradores do bairro.

Logo após o registro da ocorrência, os agentes iniciaram diligência e conseguiram descobrir o paradeiro da dupla. Eles foram abordados enquanto circulavam em uma motocicleta nas ruas do bairro. Na vistoria, os PMs encontraram uma arma de fogo artesanal e vários aparelhos celulares de procedência não comprovada. Além disso, os agentes constataram que a moto estava com uma queixa de roubo em aberto.

Os dois foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde assinaram um termo de responsabilização por prática de infracional. A PM-CE não informou se o jovem de 20 anos chegou a ser levado para alguma unidade prisional.

