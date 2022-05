Bombeiros salvam sete banhistas de afogamentos em praias cearenses no fim de semana

Entre a última sexta-feira, 13, e este domingo, 15, pelo menos sete banhistas foram salvos de afogamentos por equipes de guarda-vidas, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE), em praias do litoral cearense. Quatro resgates ocorreram na faixa litorânea de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, e os outros três foram realizados na Praia do Futuro, uma das mais frequentadas da Capital cearense nos fins de semana.



Em Caucaia, foram dois salvamentos na lagoa Águas Cristalinas e dois na Lagoa do Cauípe. As vítimas têm entre 17 e 30 anos. Duas delas são naturais do município de Sorriso, no Mato Grosso, e segundo o CMB-CE, foram resgatadas em grau 1 de afogamento, quando a vítima apresenta apenas tosse, sem expelir secreção pelas vias aéreas. Os outros dois resgatados são de Fortaleza e, no momento em que foram encontrados pelos guarda-vidas, estavam em risco iminente de afogamento, a chamada "fase de agitação".

Na Praia do Futuro, as vítimas salvas têm entre 16 e 22 anos. Além dos resgates no mar, o CBM-CE também encontrou três crianças, com 4, 6 e 10 anos, que estavam perdidas de suas famílias. Uma delas é natural de Chapecó, Santana Catarina, e as outras duas são de Fortaleza. Todas foram entregues ilesas aos seus responsáveis.

Os salvamentos ocorreram durante as atividades da Operação Praia Segura, realizada diariamente no litoral de Fortaleza e Região Metropolitana. Além dos resgates, os guarda-vidas também realizaram, durante o fim de semana, um total de 1,6 mil ações de prevenção em áreas frequentadas por banhistas nas praias monitoradas. Nas Praias da capital, foram 797 procedimentos. Já em Jericoacoara, Caucaia e Aracati, foram realizadas 808 prevenções.

Segundo o CBM-CE, as ações de prevenção podem evitar cerca de 85% dos casos de afogamento. Conforme o Batalhão de Busca e Salvamento (BBS), as atividades deste fim de semana contaram com a participação de 55 guarda-vidas espalhados em 23 postos estratégicos, além de cinco motos aquáticas, cinco viaturas e seis quadriciclos. Houve, ainda, o apoio de duas ambulâncias do tipo resgate do Batalhão de Socorro de Urgência (BSU), da 1ª e 2ª Companhias de Salvamento Marítimo (1ª/2ª CSMar).

Em caso de ocorrências de afogamento, o CBM-CE deve ser acionado imediatamente, mesmo que o banhista saiba nadar. O socorro pode ser solicitado diretamente aos guarda-vidas ou através de chamada telefônica pelo número 193. A ligação é gratuita e o serviço funciona em regime de plantão.

