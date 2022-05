Duas crianças com menos de um ano são salvas por equipes do Corpo de Bombeiros

Duas bebês com poucos meses de vida foram salvas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará nessa sexta-feira, 13, após sofrerem engasgo.

O primeiro caso foi registrado no Conjunto Ceará, por volta das 15h. Uma menina de nove meses foi levada ao quartel da corporação, localizado na avenida F, nºo 629, pela mãe e a tia. A suspeita é que a criança tenha se engasgado com um pedaço de carne.

A menina foi socorrida pelos subetenentes Florêncio e Neto e pelo soldado Arnaldo, que realizaram uma manobra conhecida como “Heimlich”, destinada a desobstruir as vias respiratórias superiores.

Em seguida, a mãe da bebê foi orientada a buscar uma unidade hospitalar para avaliação clínica da filha.

O outro caso foi registrado na avenida presidente Castelo Branco.

Na ocasião, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi interceptada por um casal que estava em um carro de aplicativo. Eles estavam com uma criança de cinco meses, que também estava engasgada. O procedimento de salvamento foi o mesmo da criança anterior.

De acordo com a corporação, o rápido atendimento das crianças foi fundamental para preservar suas vidas, uma vez que o engasgo pode levar a óbito em poucos minutos.