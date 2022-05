Foragido por tentativa de latrocínio no Rio de Janeiro é preso no Ceará

Polícia Civil do Ceará também investiga se o suspeito teria cometido crimes no Estado. Segundo denúncia anônima, ele teria ameaçado de morte alguns moradores de Nova Russas

Um homem de 25 anos foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso neste domingo, 15, no município de Nova Russas, a 300 quilômetros de Fortaleza. Ele é suspeito de tentativa de latrocínio, quando há roubo seguido de morte. Segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o homem foi capturado após o registro de denúncias anônimas.

Os policiais foram informados que ele estaria ameaçando de morte alguns moradores de Nova Russas e cidades vizinhas. Com os dados repassados no registro da ocorrência, os agentes da PC-CE conseguiram localizar o suspeito nas proximidades de uma residência, no bairro Tamarindo. Não houve resistência à prisão.

O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Crateús, que abriu inquérito para apurar se houve participação dele em crimes na região. Ele seguirá à disposição da Justiça no Ceará até que haja determinação para que seja recambiado ao Rio.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações, repassando informações. O sigilo e anonimato garantidos, segundo a pasta.

