Bombeiros apagam chamas de residência e resgatam vítima em Itaitinga

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionada para apagar um incêndio em uma residência na localidade de Gererau, em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Uma vítima foi socorrido a um hospital. De acordo com a corporação, o incêndio teve início após um morador da casa, de 43 anos, entrar em surto psicótico e atear fogo no local.

Além de combater as chamas, os bombeiros também precisaram acalmar a vítima, que ameaçou os militares com um facão. Após ser contido pelos bombeiros e com a ajuda do filho, a vítima foi levada a um hospital de Fortaleza. Ele apresenta queimadura nos membros superiores, membros inferiores e nas costas. As queimaduras foram classificadas como sendo de 2º grau, consideradas graves.

Na residência, um botijão de gás, um fogão, um micro-ondas, um ventilador, uma cama de solteiro, o telhado da cozinha e da sala e a fiação foram afetados pelas chamas. Para debelar as chamas, foram necessários aproximadamente mil litros de água da Viatura Auto Bomba Tanque e Salvamento ABTS05.



Atuaram na ação os bombeiros 1º tenente Parente, subtenente Kildare sargento Raulino, soldado França e soldado Fernando.