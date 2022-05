Novos aprovados em concurso da Polícia Civil do Ceará terão treinamento prático de tiro

Com objetivo de preparar novos policiais civis para a realidade das delegacias e utilização de todas as ferramentas de trabalho, a Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE) fará, durante todo o mês de maio, treinamento prático de tiro defensivo para os aprovados no concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

O treinamento terá uma carga-horária de 54 horas/aula de instruções práticas da disciplina de tiro policial defensivo. Os alunos, antes de iniciarem a parte prática, também passarão por instrução de armamento, equipamento e munição pelas forças de segurança do Estado.

O treinamento é ministrado por instrutores da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core/PC-CE) e demais forças da Polícia Civil e Polícia Militar.

Todos os armamentos utilizados durante a prática são oferecidos pelo acervo da Polícia Civil, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Civil (SSPDS).



