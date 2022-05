Homem fica ferido após cair em buraco de obra da Prefeitura em Fortaleza

Um homem de 62 anos ficou ferido após cair no buraco de uma obra da Prefeitura de Fortaleza na rua Visconde de Sabóia, no Centro. O caso aconteceu nesse sábado, 14, e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, a vítima aparece caminhando em uma calçada que fica no entorno do local onde as intervenções são realizadas. O vídeo mostra ele atravessando as estacas que sinalizavam a interdição do trecho até perder o equilíbrio e escorregar para dentro da abertura, que tem cerca de dois metros de profundidade.

Uma testemunha informou ao O POVO que o homem tem problemas de visão e por isso não conseguiu enxergar o buraco. Ele foi resgatado pelos próprios trabalhadores da obra, com a ajuda de uma escada. O homem teve ferimentos pelo corpo e foi levado para uma unidade de saúde da Capital. Não há informações sobre o seu estado de saúde nem se ele precisou ficar internado.

O trecho onde ocorreu o incidente faz parte do canteiro de obras onde está sendo executada a revitalização da galeria pluvial que corta o Rio Pajeú. De acordo com a Secretaria de Gestão Regional (Seger), o local foi bloqueado para a circulação de pedestres desde o início da obra, em março deste ano.

A área, acrescenta a pasta, também foi interditada para o trânsito de veículos e recebeu a devida sinalização indicando as mudanças. "A Prefeitura orienta que a população não ultrapasse a área demarcada da obra para evitar acidentes", diz trecho de nota enviada pela Seger ao O POVO.

A Secretaria ainda informou que nesta segunda-feira, 16, enviará uma equipe de técnicos ao local da obra para reforçar a sinalização, caso esta tenha sofrido alguma avaria ou ação de vandalismo.

