Incêndio atinge ala de enfermaria de hospital em Cuiabá

O Hospital Municipal São Benedito - HMSB, no bairro Santa Helena, em Cuiabá, Mato Grosso, registrou um princípio de incêndio na ala da enfermaria na noite desse domingo, 15. Segundo o prefeito Emanuel Pinheiro, pacientes que estavam internados no local foram transferidos para outras unidades da rede municipal. Nas suas redes sociais, o gestor informou sobre o impacto do incêndio na estrutura do hospital.

“O Corpo de Bombeiros chegou imediatamente e controlou o incêndio ocorrido no segundo andar da ala da enfermaria. Logo que tomei conhecimento da situação, determinei que uma verdadeira força-tarefa fosse criada junto à Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Cuiabana de Saúde para que tudo pudesse ser feito para garantir a segurança e a integridade dos pacientes e dos trabalhadores em geral”, disse Emanuel Pinheiro via Instagram.

Sobre o assunto Polícia prende suspeitos de assassinar papiloscopista

Beira Mar terá inauguração com shows artísticos e iluminação especial

Concurso para professores: edital deverá sair em maio e prova será em agosto, afirma Sarto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante do impacto das chamas e dos danos causados, foi preciso realizar a transferência de pacientes para outros hospitais da cidade. De acordo com a Prefeitura, houve a criação de uma ala no antigo Pronto-Socorro de Cuiabá, hospital referência no combate a Covid-19, para receber pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do São Benedito, dando total segurança e integridade a essas pessoas.

“Continuaremos atentos e acompanhando, para que possamos principalmente garantir, como sempre, saúde e vida às pessoas. E neste caso particular a integridade física dos pacientes e todos os trabalhadores”, concluiu o prefeito.

Tags