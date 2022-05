Tianguá: caminhão cai de penhasco, motorista morre e homem que escapa era foragido e acaba preso

Passageiro saiu ileso depois de conseguir pular do caminhão em movimento antes de o veículo descer ladeira abaixo. Quando foi avisar do acidente aos policiais rodoviários, ele acabou sendo identificado, depois de ter dado informações erradas de seus dados pessoais

Um homem morreu depois que o caminhão que ele dirigia caiu de um penhasco na Serra da Ibiapaba, em Tianguá, a 330 quilômetros de Fortaleza. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na noite desse sábado, 14, na BR-222, altura do quilômetro 301. Um passageiro que acompanhava o motorista conseguiu pular do caminhão em movimento antes de o veículo cair da ribanceira e saiu ileso. Os policiais descobriram, no entanto, que ele estava foragido da Justiça desde 2018 e o prenderam minutos após o ocorrido.

De acordo com a PRF, o sobrevivente procurou o posto da corporação, que fica a cerca de 6 quilômetros do local do acidente, para informar sobre o sinistro e solicitar o resgate do motorista. Durante o registro da ocorrência, os agentes rodoviários perceberam que as informações pessoais repassadas pelo homem eram, na verdade, de um irmão seu.

Após uma verificação mais minuciosa, a equipe identificou que o passageiro estava foragido da Justiça havia quatro anos. Ele responde por crimes de roubo e homicídio, que teriam sido praticados em Caucaia, em 2018. O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Tianguá, de onde seguiu para uma unidade prisional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Saiba como evitar acidentes graves com uso de panela de pressão

Bombeiros apagam chamas de residência e resgatam vítima em Itaitinga

Incêndio atinge Câmara Municipal de Sobral; veja vídeo

Para resgatar o corpo do motorista, os policiais precisaram utilizar técnicas de rapel. O precipício onde o caminhão caiu, segundo informou a PRF, tinha mais de 90 metros de profundidade. O Corpo de Bombeiros e a Perícia Forense também estiveram no local para auxiliar na remoção. O caso será investigado pela DRPC de Tianguá.

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags