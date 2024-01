Juazeiro do Norte: Justiça anula prova do Colégio da Polícia Militar

Instituição atende alunos dos ensinos fundamental II e médio Crédito: Reprodução/Via facebook

A Justiça do Ceará determinou nessa quarta-feira, 10, a anulação da prova para o Colégio da Polícia Militar Coronel Hervano Macêdo Júnior, em Juazeiro do Norte, no Cariri. As informações são do Ministério Público do Ceará (MPCE), que entrou com a ação pelo cancelamento do processo seletivo. Segundo o órgão, foram feitas diversas denúncias de irregularidades na aplicação do exame. O MPCE afirma ter recebido, na semana seguinte à seleção, relatos de estudantes realizando a prova em grupos e com o uso de celulares para fazer pesquisas e enviar mensagens. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Outras reclamações envolveram a cobrança de matérias que não estavam incluídas no edital, superlotação em salas de aplicação do exame e aplicação de provas idênticas em turnos distintos.