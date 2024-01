Família morre após colisão entre caminhão e motocicleta em Baturité

Um casal e uma criança de quatro anos morreram após um caminhão colidir com a motocicleta em que a família estava. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira, 10, no município de Baturité, a 93 km de Fortaleza. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), o acidente ocorreu em uma rua íngreme com ladeira localizada no Centro da cidade.



O caminhão vinha abastecer um supermercado quando o veículo perdeu o controle por causas ainda desconhecidas pelas autoridades. Além da motocicleta com a família, um automóvel e o muro de um estabelecimento comercial também foram atingidos no acidente.

Conforme os bombeiros, após a estabilização do veículo com a ajuda de uma retroescavadeira, iniciou-se o procedimento de retirada das vítimas. As vítimas identificadas por Tales Ruan Filipe Costa, de 4 anos, e Cristiane Filipe da Silva, 31, mãe e filho, vieram a óbito no local do acidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o condutor da moto, identificado por Francisco Antônio da Costa Silva, de 36 anos, pai da criança e esposo da outra vítima, foi socorrido pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Baturité, mas faleceu logo após dar entrada na unidade.