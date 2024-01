Homem suspeito de homicídio no interior do Ceará é preso na Paraíba

Crime aconteceu no dia 11 de junho de 2023; vítima foi um homem de 40 anos, que morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo em uma via pública de Brejo Santo

Crédito: Reprodução / Polícia Civil do Estado do Ceará

Crime aconteceu no dia 11 de junho de 2023. A vítima foi um homem de 40 anos, que morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo em uma via pública de Brejo Santo.

De acordo com instituição de segurança, equipes foram ao local para realizar o cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra o suspeito . Na ocasião, ele não ofereceu resistência e foi conduzido a uma delegacia da região, "onde todos os trâmites para sua prisão foram realizados".

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, nessa terça-feira, 9, um homem suspeito de ter participado de um homicídio que ocorreu no ano passado, na cidade de Brejo Santo , interior do Ceará . José Matheus de Sousa, 20, que estava foragido, foi detido em João Pessoa, na Paraíba.

Investigações policiais identificaram a participação de José Matheus como "partícipe" do ato criminoso. A Polícia Civil representou então pela prisão preventiva do alvo, que foi cumprida ontem. Ele foi encontrado em João Pessoa e no momento da prisão não portava material ilícito.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Brejo Santo: (88) 3531-4841