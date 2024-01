Elmano planeja reunião com prefeitos da RMF para ação integrada de segurança pública

O governador do Ceará deve se reunir com os prefeitos de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Maranguape para discutir ações de combate à criminalidade nos quatro municípios. O petista disse ainda que planeja anunciar até o fim do mês novo projeto para reduzir roubos e furtos de celular no Ceará

Segundo Elmano, os quatro municípios concentram uma parcela significativa dos crimes registrados no ano passado. O governador destacou que Fortaleza teve uma queda de 13% no número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), mas, no Estado, o número foi idêntico ao de 2022 : 2.970 homicídios.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que planeja se reunir em breve com os prefeitos de Fortaleza , Caucaia , Maracanaú e Maranguape para discutir ações integradas de segurança pública . A informação foi dada durante a live semanal da gestão, feita no início da tarde desta quarta-feira, 10, nas redes sociais.

No Ceará, os índices de homicídio durante quase todos os três primeiros trimestres do ano, mas apresentaram alta em outubro, novembro e dezembro, em comparação com 2022. Na Capital, o número de CVLIs foi de 850 em 2022 para 738 no ano passado.

Já na Região Metropolitana de Fortaleza, a alta no número de homicídios foi de 13%, indo de 778 em 2022 para 878 no ano passado. Na live, Elmano citou intenção de se reunir com os prefeitos dos maiores municípios de RMF, que são governadas por José Sarto (Fortaleza), Vitor Valim (Caucaia), Roberto Pessoa (Maracanaú) e Átila Câmara (Maranguape).



O chefe do Executivo estadual antecipou ainda que pretende, até o fim de janeiro, anunciar uma ação integrada com o Ministério Público do Ceará (MPCE) e o Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) para combater roubos e furtos de celulares.

"Têm acontecido muitos de roubos e furtos de celulares e queremos iniciar um programa nesse sentido (de combate)", disse o governador.

Em dezembro do ano passado, o Governo Federal anunciou o programa "Celular Seguro", que permite o bloqueio remoto de aparelhos roubados. Segundo dados do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o Ceará é o sexto estado com mais solicitações de bloqueio, chegando a 396 requerimentos até 2 de janeiro.



Desde o início do ano, o governador teve pelo menos duas reuniões com titulares de pastas voltadas à Segurança Pública do Estado. Na primeira, no dia 2 de janeiro, foi discutida estratégia integrada para a área, com foco na juventude, com objetivo de combater as facções no Estado.