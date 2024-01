Matrícula para alunos novatos na rede estadual do Ceará começa nesta quarta, 10

De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc) do Governo do Estado, os novos alunos, que estão ingressando na rede pela primeira vez ou que abandonaram a escola, devem solicitar a matrícula pela internet a partir do Sistema de Matrícula Online .

O período de matrícula para alunos novatos na rede estadual de ensino do Ceará inicia-se nesta quarta-feira, 10. As inscrições dos novos estudantes é feita de forma on-line.

Para os estudantes veteranos da rede pública estadual, o processo inicia-se com a confirmação dos alunos por parte dos pais e responsáveis ou do próprio estudante sobre a permanência na escola. Essa etapa é feita pela internet e prossegue até a próxima segunda-feira, 15.

Os estudantes devem apresentar a cópia da certidão de nascimento, transferência ou declaração de escolaridade, quando for o caso, histórico escolar, duas fotos 3×4, cópia do comprovante de endereço, cópia do cartão de vacinação.

Conforme a Lei estadual nº 16.929, de 09/07/2019, para estudantes com até 18 anos serão solicitadas cópia do comprovante de vacinação contra Covid-19, cópia do Registro Geral (RG), cópia do comprovante do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e cópia do comprovante de Identificação Social (NIS) para as famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Ainda de acordo com a Seduc, a falta dos documentos não deverá comprometer a matrícula do aluno, com exceção da certidão de nascimento.