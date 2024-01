MPCE pede que prova do Colégio da Polícia Militar de Juazeiro do Norte seja anulada

A prova foi realizada no dia 26 de novembro e teria contado com inúmeras irregularidades, como uso de celular durante o exame, e realização coletiva do teste

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) moveu, nesta terça-feira, 19, Ação Civil Pública em que requer que o Poder Judiciário anule as provas realizadas para ingresso no 2º Colégio da Polícia Militar Coronel Hervano Macêdo Júnior, em Juazeiro do Norte.

O exame admissional para alunos do ensino fundamental e ensino médio ocorreu no dia 26 de novembro. Na semana seguinte, a 3ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte recebeu representações sobre desrespeito às regras durante a aplicação da prova.

Segundo as reclamações, alguns candidatos teriam utilizado aparelho celular para fazer pesquisa e enviar e mensagens durante a prova, inclusive alguns realizando a prova de forma conjunta e com tratamento diferente, a depender do local de aplicação dos exames.