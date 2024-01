MP recomenda anulação de prova de ingresso em colégio da PM em Juazeiro

A prova para ingresso no 2º Colégio da Polícia Militar Coronel Hervano Macêdo Júnior, realizada no dia 26 de novembro, em Juazeiro do Norte, município a 489 km de Fortaleza, poderá ser anulada. Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou, nessa terça-feira, 5, que o exame seja reaplicado devido à violação de princípios constitucionais e descumprimento do edital.

De acordo com as denúncias, alguns participantes teriam sido favorecidos no exame com o uso de celular durante a prova, parte deles de forma conjunta, conforme apuração.

As reclamações também apontam superlotação de salas, cobrança de conteúdos não presentes no edital, aplicação das mesmas questões em turnos diferentes, ausência de fiscalização, não identificação do estudante em sala, dentre outros problemas.