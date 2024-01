Motorista de buggy fala sobre abordagem de assaltantes no Cumbuco: "Acharam que fazia parte do passeio"

No vídeo que circula nas redes sociais, dois homens armados tentam parar o veículo

O motorista do buggy que foi abordado por homens armados durante passeio na praia do Cumbuco, no município de Caucaia, contou, nesta quarta-feira, 10, que os turistas, inicialmente, não tiveram noção da situação e pensaram que abordagem era “encenação”.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, o motorista José Auri, vice-presidente da Cooperativa de Bugueiros do Cumbuco, afirmou que viu os dois homens e decidiu seguir direto, sem parar.

