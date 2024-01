Integrante de grupo criminoso em Quixadá é preso com identidade falsa no Maranhão

Ele também é apontado como comparsa de Romário Alves de Sousa, 29, conhecido como Artilheiro, chefe de organização criminosa no Estado, e que foi preso na última segunda-feira, 8, no Pará .

De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), ele foi identificado como José Henrique de Sousa Nascimento, conhecido como Chico ou Treze, e possui antecedentes criminais por crimes de homicídios, ocultação de cadáver e por integrar grupo criminoso com atuação no Ceará.

Um homem de 28 anos foi preso suspeito de integrar um grupo criminoso com atuação no município de Quixadá , a 163,4 quilômetros de Fortaleza. O suspeito foi preso no Maranhão na noite dessa terça-feira, 9, após apresentar identidade falsa com nome de outra pessoa.

Ainda segundo os levantamentos policiais, Chico tinha saído do Pará com destino ao Ceará, quando foi localizado e preso em um ônibus na cidade de Alto Alegre, no Maranhão.

Na ocasião, o suspeito foi conduzido para uma unidade policial, onde uma ordem judicial expedida pela Vara Criminal na Comarca de Quixadá foi cumprida. Ele também foi autuado em flagrante por uso de documento falso e está à disposição da Justiça, onde será recambiado para o Ceará.

A ação é um desdobramento da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-SUL), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Delegacia Regional de Quixadá.

Além disso, a PCCE contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Militar do Estado do Maranhão e das Polícias Civis do Maranhão e do Pará.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco): (85) 98969 0182