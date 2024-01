Delegado preso por agredir mulher após acidente de trânsito é denunciado pelo Ministério Público

Delegado foi filmado dando tapa no rosto de mulher após discussão no trânsito, em novembro de 2023, no município de Aurora

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da Promotoria de Justiça de Aurora, denunciou o delegado de polícia civil Paulo Hernesto Pereira Tavares por embriaguez ao volante, lesão corporal leve contra três pessoas, resistência à prisão, calúnia contra funcionário público, ameaça contra a vítima e desacato de funcionária pública do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu). Informação foi divulgada pelo órgão nessa terça-feira, 9.

Os crimes teriam sido cometidos no dia 11 de novembro de 2023, quando o servidor foi filmado dando um tapa no rosto de uma mulher após acidente de trânsito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vídeo do episódio mostrava um carro em cima de uma calçada danificada e o delegado discutindo com transeuntes. Nas imagens, ele estapeia uma mulher, e agentes policiais que estavam no local o seguram enquanto falava insultos.