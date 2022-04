Caucaia abre seleção para bolsistas do Programa de Alfabetização na Idade Certa

Inscrições são gratuitas e seguem abertas até a próxima segunda-feira, 2 de maio. No total, 82 vagas são disponibilizadas no edital

A Secretaria de Educação de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu inscrições para um processo seletivo que vai selecionar bolsistas do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC). No total, são 82 vagas com foco nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Os candidatos precisam ter formação em pedagogia, perfil alfabetizador e experiência comprovada na Rede de Ensino Municipal de ensino, entre outros requisitos. As inscrições são gratuitas e seguem disponíveis até a próxima segunda-feira, 2.

Sobre o assunto Ceará registra 52 mortes e mais de 11 mil acidentes de trabalho em 2021

116 cidades cearenses concederam reajuste salarial de 33,24% a professores

Grupo Marquise fecha 2021 com crescimento de 15% na receita bruta

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os interessados em concorrer às vagas devem apresentar a documentação exigida no edital, pessoalmente ou por procuração, no setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação (SME), localizada na avenida Juaci Sampaio Pontes, número 2000, no horário das 7 as 16 horas.

Conforme a SME, o processo seletivo será realizado em duas etapas. Na primeira, haverá análise de títulos e na segunda, entrevistas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Clique aqui e leia o edital na íntegra.

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags