Alagamentos são registrados em bairros da Capital e Região Metropolitana neste sábado, 30

Na madrugada deste sábado, 30, bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana (RMF) registraram alagamentos por conta das chuvas. Cinco ocorrências de alagamento foram atendidas em diferentes pontos até às 10 horas desta manhã, de acordo com informações da Defesa Civil.

Das cinco ocorrências, duas delas foram registradas no bairro Autran Nunes, nas ruas Desembargador Felismino e José de Carvalho. Em imagens feitas por populares, é possível observar o nível da água chegando à cintura dos moradores e entrando nas residências.

Ao O POVO, Gabrielli Moura, técnica em Enfermagem e residente do bairro Antônio Bezerra, nas adjacências do Autran Nunes, diz que “a situação estava tão crítica que, em algumas casas, a água que não entrou pela fachada foi trazida pelo esgoto no quintal”.

No bairro Genibaú, a inundação invadiu a casa de moradores das proximidades das ruas Murutinga e Alves Batista, alcançando a altura dos joelhos. Em entrevista ao O POVO, a designer de cílios e sobrancelhas, Karen França, conta que é a primeira vez em oito anos que a água entrou dentro de sua residência.

“Não sei ao certo o horário que a água começou a entrar em casa, pois eu e minha família fomos dormir às 23 horas e já estava chovendo. Só percebemos a situação às 5 horas da manhã. Foi um baque, porque estava na cama e quando olhei para o chão, as coisas estavam boiando. Ficamos sem saber o que fazer”, detalhou.

A moradora conta ainda que os móveis ficaram estragados e os eletrodomésticos ,como geladeira e máquina de lavar, ela está aguardando para poder ligar sem correr o risco de curto-circuito. “A vizinhança inteira ficou alagada, vários vizinhos perderam tudo e em algumas casas chegou até a entrar cobra”, afirmou Karen.

Na Região Metropolitana de Fortaleza, no bairro São Miguel e nas ruas do Tabapuá, foi percebido um longo engarrafamento nesta manhã que se deu por conta da água que transbordou do Rio Maranguapinho.



