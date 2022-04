Guarda Municipal de Eusébio recebe autorização da PF para ter porte de arma de fogo institucional

Eusébio recebeu a autorização da Polícia Federal para que integrantes da Guarda Municipal tenham porte de arma de fogo. O acordo foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) no último dia 26 de abril. Com a autorização, os integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM) podem ter o porte de arma de fogo com vigência de até 10 anos. Segundo a Prefeitura de Eusébio, dos 140 agentes na ativa, 93 fizeram o curso de armamento e tiro e estão em processo para receber o porte de arma.

Com a autorização da Polícia Federal, Eusébio se torna o segundo município do Ceará e primeiro da Região Metropolitana a liberar com que guardas municipais o porte de arma de fogo. Segundo a Secretária Municipal de Segurança Pública e Cidadania de Eusébio, Rejane Sales, a pasta está entregando a documentação solicitada pela PF. A previsão é que, até meados de maio, os GCM já estejam com os números de registros do porte de arma em suas carteiras funcionais.

Para receber o porte de armas, os guardas-civis tiveram que realizar exames toxicológicos, exames psicológicos e serem aprovados no curso de armamento e tiro. Os GCMs que receberem o porte ainda terão que fazer, anualmente, uma capacitação de 60 horas/aula. A medida busca garantir que a Guarda possa colocar agentes competentes e habilitados nas ruas.

O prefeito Acilon Gonçalves ressalta que a ação busca garantir uma maior segurança para os cidadãos eusebienses. “Com essa iniciativa estamos também valorizando os guardas municipais pelo comprometimento que eles têm como guardiões do patrimônio do município e o nosso maior patrimônio é a população, nossos munícipes”, declarou.

O chefe do Executivo Municipal também enfatizou que o porte de armas pela Guarda Municipal faz parte de um projeto de segurança pública em Eusébio. Segundo Acilon Gonçalves, o município se prepara para colocar nas ruas mais 100 novos guardas-civis.





