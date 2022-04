Mais de 100 kg de drogas apreendidas são incineradas em Sobral

Foram incineradas 110 kg de drogas na manhã desta sexta-feira, 29, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A queima dos entorpecentes ocorreu em uma cerâmica no município de Sobral, a 231 km de Fortaleza. Os entorpecentes foram apreendidos em diversas ações das Forças de Segurança do Ceará, entre os anos de 2013 e 2022.

Sobre o assunto Operação da PC-CE cumpre 23 mandados judiciais em Maranguape

7ª fase da operação Gênesis cumpre mandados contra núcleo de facção na Serrinha e Itaoca

Receita Federal acha drogas, dinheiro e documentos falsos em encomendas



A queima do material foi autorizada pelo Poder Judiciário. Do total de entorpecentes, havia maconha, crack, cocaína, além de medicamentos. Segundo a PC-CE, o material foi apreendido durante operações desencadeadas na cidade de Sobral e em distritos nas proximidades do município.

De acordo com o delegado titular da Delegacia Municipal de Sobral, Rômulo Bezerra, a ação é de grande importância para o município de Sobral. "Representa o esforço de todos os policiais civis envolvidos no combater a criminalidade, que causa vários danos ao cidadão. Essa ação reflete o nosso total compromisso no combate ao tráfico de drogas na cidade de Sobral e na região Norte do Estado", reflete o delegado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já conforme a delegada do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) de Sobral, Rita Helena, a incineração aconteceu com a autorização judicial de aproximadamente 90 processos de tráfico de drogas. "A Lei de Entorpecentes prevê essa ação de destruição do material apreendido. Esse trabalho será contínuo, para que não tenhamos drogas custodiadas nas delegacias de Sobral”, concluiu.

Tags