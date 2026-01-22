15 barracas são notificadas por ocupação irregular em Jeri

Barracas já haviam sido autuadas anteriormente, apresentaram defesas e matrículas. Porém, continuaram a ocupar áreas que não constavam na documentação. Terão 10 dias para retirar suas estruturas

Quinze barracas localizadas na Vila de Jericoacoara, no município de Jijoca de Jericoacoara , receberam, pela segunda vez, notificação por causa de ocupação irregular de áreas públicas. Ação aconteceu na manhã desta quinta-feira, 22.

Conforme a Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU), que realiza a fiscalização, as barracas já haviam sido notificados anteriormente. De acordo com o órgão, elas fizeram suas defesas, enviaram suas matrículas provando a posse legitima de suas áreas das matrículas.

A notificação desta quinta, entretanto, diz respeito às partes que ficaram fora das matrículas. As barracas terão 10 dias, a partir de hoje, para realizarem a retirada dessas partes.

"Estamos confiantes que eles mesmos retirarão, pois são ocupações fora de suas matrículas. Trazer pro uso público essas áreas públicas ocupadas irregularmente, e a Prefeitura urbanizar essas áreas, será bom para todos", informa a Superintendência.

Comércios seguem em funcionamento até o prazo terminar. Multa foi aplicada quando ocorreu a primeira notificação.