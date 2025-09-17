Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MP pede à Justiça fechamento de 12 barracas em Canoa Quebrada

MP pede à Justiça fechamento de 12 barracas de praia em Canoa Quebrada

Irregularidades envolvem falta de alvará, medidas de prevenção contra incêndio, além de graves problemas de higiene
Autor Lara Vieira
Lara Vieira Autor
O Ministério Público do Ceará (MPCE) ajuizou uma Ação Civil Pública para que a Justiça obrigue a Prefeitura de Aracati, município a 148 km de Fortaleza, a interditar 12 barracas de praia em Canoa Quebrada. Os estabelecimentos, segundo o órgão, não atendem às exigências sanitárias, de saúde e de segurança.

Inspeções da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros encontraram irregularidades, como falta de alvará, licença de funcionamento e medidas de prevenção contra incêndio, além de graves problemas de higiene, incluindo alimentos vencidos, o que representa risco iminente à saúde pública.

As barracas envolvidas são: Tikibeach, Tropicália do Chicão, Paraíso da Lua, Canoa Beach, Estrela do Mar, Freedom Bar, Gulinha, Casqueiro, Lazy Days, Da Vila, Oca da Mandioca e Barraca da Vera.

O MPCE informou, em comunicado emitido na manhã desta quarta-feira, 17, que em agosto deste ano já havia recomendado que o Município adotasse providências administrativas e aplicasse poder de polícia para solucionar a questão. Apesar das constatações, os órgãos de fiscalização teriam optado por realizar apenas ações educativas, sem interditar os locais.

A ação tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Aracati. Se a Justiça aprovar a ação e a Prefeitura não cumprir as exigências, poderá pagar multa diária de R$ 10 mil.

