MPCE recomenda que Prefeitura de Aracati interdite barracas irregulares em Canoa Quebrada

MPCE recomenda que Prefeitura de Aracati interdite barracas irregulares em Canoa Quebrada

Inspeção identificou ausência de alvarás, alimentos vencidos, falta de higiene e inexistência de medidas contra incêndios em estabelecimentos da praia
Autor Victor Marvyo
Autor
Victor Marvyo Estágiario/Repórter
O Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou que o Município de Aracati, a 147 km de Fortaleza, adote providências administrativas quanto à interdição e aplicação de medidas em barracas de praia localizadas em Canoa Quebrada que não atendem às condições sanitárias e de segurança previstas em lei.

De acordo com o documento, a inspeção realizada no local identificou barracas em funcionamento sem alvarás sanitários e de funcionamento, além da ausência de medidas de prevenção contra incêndios. Foram encontrados ainda alimentos fora do prazo de validade e estabelecimentos sem condições mínimas de higiene.

Falta de ação da Prefeitura de Aracati

Mesmo após inspeções feitas pela Vigilância Sanitária do município e pelo Corpo de Bombeiros, que constataram irregularidades, o MPCE aponta que não houve atuação da Prefeitura de Aracati para coibir o funcionamento irregular.

A recomendação, expedida na última quarta-feira, 20, orienta que a Prefeitura avalie a suspensão imediata das atividades dos estabelecimentos sem alvarás.

O MPCE reforçou também a necessidade de fiscalização sanitária e estrutural, com emissão de relatórios circunstanciados e aplicação das penalidades previstas no ordenamento municipal.

O POVO contatou a prefeitura de Aracati e aguarda retorno.

