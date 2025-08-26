MPCE recomenda que Prefeitura de Aracati interdite barracas irregulares em Canoa Quebrada

MP recomenda que Município de Aracati adote providências para que barracas de praia em Canoa Quebrada se adequem às normas sanitárias e de segurança / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou que o Município de Aracati, a 147 km de Fortaleza, adote providências administrativas quanto à interdição e aplicação de medidas em barracas de praia localizadas em Canoa Quebrada que não atendem às condições sanitárias e de segurança previstas em lei. De acordo com o documento, a inspeção realizada no local identificou barracas em funcionamento sem alvarás sanitários e de funcionamento, além da ausência de medidas de prevenção contra incêndios. Foram encontrados ainda alimentos fora do prazo de validade e estabelecimentos sem condições mínimas de higiene.