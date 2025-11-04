Agefis faz operação de retirada de barracas na Praia de Iracema

Agefis faz operação de retirada de barracas na Praia de IracemaOperação ocorre na manhã desta terça-feira, 4, na Praia de Iracema, em Fortaleza. Quatro construções já foram derrubadas
Operação de retiradas de barracas irregulares ocorre na manhã desta terça-feira, 4, na Praia de Iracema, em Fortaleza. Até o momento, quatro construções foram demolidas no trecho 2, entre as ruas Ildefonso Albano e Rui Barbosa, no bairro Meireles.
Reordenamento foi dividido em 10 áreas, visando obedecer a uma recomendação do Ministério Público Federal (MPF).
Construções precisam ter autorização da Prefeitura ou da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) para funcionamento.
Prefeitura diz acompanhar comerciantes impactados
Em nota, a Secretaria Regional 2 (SER 2) informou que, desde agosto, realiza o reordenamento da avenida Beira Mar, sendo uma medida necessária para garantir o uso adequado e seguro dos espaços públicos.
"A iniciativa busca corrigir distorções acumuladas ao longo dos anos, quando autorizações foram concedidas em gestões anteriores de forma desordenada, comprometendo a circulação das famílias no calçadão, o aproveitamento dos espaços e a segurança dos frequentadores", sinaliza.
Segundo a SER 2, todos os comerciantes impactados estão sendo acompanhados por uma equipe multidisciplinar que oferece apoio social, psicológico e acolhimento individualizado. Dessa forma, eles teriam acesso a alternativas, como programas de empreendedorismo e realocação em áreas próximas às suas residências.
Últimas operações no Ceará
À âmbito do Estado, o MPCE ajuizou uma Ação Civil Pública para que a Justiça obrigue a Prefeitura de Aracati, município a 148 km de Fortaleza, a interditar 12 barracas de praia em Canoa Quebrada no dia 17 de setembro.
Os estabelecimentos, segundo o órgão, não atendem às exigências sanitárias, de saúde e de segurança.
Na Capital, a última mobilização removeu 213 construções irregulares da orla do Litoral Oeste. A última ação aconteceu no dia 30 de setembro, na região do Vila do Mar, desde a Areninha do Pirambu até o Marco Zero do bairro Barra do Ceará.
De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, as ações, que atendiam solicitação do Ministério Público do Ceará (MPCE), incluíam barracos e cercas.
Além disso, 18 famílias que residiam em estruturas demolidas receberam acompanhamento para cadastro no programa de locação social, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor). Previsão é de que o benefício comece a ser pago em outubro.