Agefis faz operação de retirada de barracas na Praia de Iracema

Operação de retiradas de barracas irregulares ocorre na manhã desta terça-feira, 4, na Praia de Iracema, em Fortaleza. Até o momento, quatro construções foram demolidas no trecho 2, entre as ruas Ildefonso Albano e Rui Barbosa, no bairro Meireles. Após acordo, feira da madrugada registra barracas até as 9h e congestionamento; VEJA

"A iniciativa busca corrigir distorções acumuladas ao longo dos anos, quando autorizações foram concedidas em gestões anteriores de forma desordenada, comprometendo a circulação das famílias no calçadão, o aproveitamento dos espaços e a segurança dos frequentadores", sinaliza. Segundo a SER 2, todos os comerciantes impactados estão sendo acompanhados por uma equipe multidisciplinar que oferece apoio social, psicológico e acolhimento individualizado. Dessa forma, eles teriam acesso a alternativas, como programas de empreendedorismo e realocação em áreas próximas às suas residências. Últimas operações no Ceará À âmbito do Estado, o MPCE ajuizou uma Ação Civil Pública para que a Justiça obrigue a Prefeitura de Aracati, município a 148 km de Fortaleza, a interditar 12 barracas de praia em Canoa Quebrada no dia 17 de setembro.