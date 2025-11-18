Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barracas de Praia fazem mutirão de emprego com 219 vagas

Parceria com a Prefeitura de Fortaleza promove dia de seleção para a contratação imediata dos profissionais. Saiba mais
Autor Daniel Gifone/Especial para O POVO
Daniel Gifone/Especial para O POVO Autor
As barracas da Praia do Futuro estão ofertando, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, 219 vagas de emprego para contratação imediata. Os cargos são tanto para candidatos com experiência quanto para iniciantes.

Os interessados devem comparecer à barra Marulho (Av. Clóvis Arrais Maia, 3007, Praia do Futuro) na próxima quarta-feira, 19, a partir das 8h30

Na inscrição, é necessário que os interessados apresentem CTPS (Carteira de Trabalho) ou documento oficial com foto, além do currículo impresso. O Mutirão oferta vagas para áreas como garçom, cozinheiro geral e serviços gerais.

Durante a ação, a equipe do Sine Municipal avaliará o perfil profissional de cada candidato, posteriormente encaminhado cada trabalhador ao setor de Recursos Humanos das barracas participantes, que conduzirão as entrevistas. Os candidatos aprovados já sairão do local contratados.

Quais são as vagas abertas nas barracas de praia?

Confira a distribuição:

Garçom

  • Vagas: 93 vagas
  • Formação: Ensino fundamental completo
  • Experiência: Formal ou informal

Cumim

  • Vagas: 65 vagas
  • Formação: Ensino fundamental completo
  • Experiência: Formal ou informal

Cozinheiro geral

  • Vagas: 16 vagas
  • Formação: Ensino médio completo
  • Experiência: Sim, na função

Auxiliar de cozinha

  • Vagas: 19 vagas
  • Formação: Ensino fundamental completo
  • Experiência: Formal ou informal

Serviços gerais

  • Vagas: 24 vagas
  • Formação: Ensino fundamental completo
  • Experiência: Formal ou informal

Bartender

  • Vagas: 1 vaga
  • Formação: Ensino fundamental completo
  • Experiência: Formal ou informal

Caixa

  • Vagas: 1 vaga
  • Formação: Ensino fundamental completo
  • Experiência: Formal ou informal

Entre as barracas com vagas abertas estão: Marulho, Nossa Praia, Terra do Sol, Seu Venâncio, Deu Praia, Cabumba, Órbita Blue, Cuca Legal, Guarderia Brasil, P5 Kite House, Santa Praia, Crocobeach, Itapariká, América do Sol, Tempero do Mar, Diferente Beach, Cala Playa, Vira Verão, Chico do Caranguejo e Estilo Praia.

Serviço

  • 2ª edição do Mutirão de Emprego
  • Data: 19 de novembro (quarta-feira)
  • Horário: A partir das 8h30
  • Local: Barraca Marulho – Av. Clóvis Arrais Maia, 3007, Praia do Futuro

