Barracas de Praia fazem mutirão de emprego com 219 vagas

Seleção é para diversos cargos de atendimento nas barracas de praia / Crédito: AURÉLIO ALVES

As barracas da Praia do Futuro estão ofertando, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, 219 vagas de emprego para contratação imediata. Os cargos são tanto para candidatos com experiência quanto para iniciantes. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os interessados devem comparecer à barra Marulho (Av. Clóvis Arrais Maia, 3007, Praia do Futuro) na próxima quarta-feira, 19, a partir das 8h30