Facção criminosa no Ceará: uma breve história dessas organizações em Caucaia

Pichações de facções apagadas no bairro Marechal Rondon, em Caucaia Crédito: leitor via WhatsApp O POVO

O município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, é um dos maiores desafios da segurança pública do Ceará. Com uma taxa de homicídios proporcionalmente maior que Fortaleza, a cidade é comumente apontada como uma das mais violentas do País pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2020, Caucaia constou como o município com mais de 100 mil habitantes com a maior taxa de homicídios do País. Em 2022, ficou na 29ª posição, sendo a segunda cidade mais violenta do Ceará, atrás apenas de Maracanaú, também na RMF. Confira a evolução dos assassinatos em Caucaia desde 2013:



Parte dessa violência é explicada pelo conflito entre facções criminosas. Atualmente, são três as facções que agem em Caucaia: Comando Vermelho (CV), Guardiões do Estado (GDE) e Massa Carcerária. A raiz desse conflito data ainda dos anos 2000, conforme investigações e informações de inteligência. Veja abaixo um resumo dessa história.

Caucaia repartida por facções criminosas

Antônio Gerlando Sampaio Viana, conhecido como Toinho das Armas, aparece como um dos principais atores da disputa entre facções em Caucaia. Pelo menos, é o que se deduz da leitura do Relatório de Inteligência (Relint) nº 155/2021, da Coordenadoria de Inteligência (Coint), da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

Conforme o relatório, era ele o principal traficante de Caucaia, responsável por abastecer outros criminosos da região. Já nos anos 2000, Antônio Gerlando seria batizado ao CV e dividiu Caucaia entre quatro aliados. A estrutura do grupo criminoso "permaneceu praticamente inalterada até o dia 12 de novembro de 2018", afirma a Coint.

Antônio Gerlando nega ser o líder máximo da organização. Em depoimento na Justiça, ele disse estar isolado em presídio federal desde 2013 e que não teria como chefiar uma facção. Ele atribui a acusação a uma “perseguição de um delegado”. Toinho das Armas teria dividido Caucaia entre aliados Crédito: Reprodução/SAP Outra figura de destaque no bando é Francisco Cilas de Moura Araújo, conhecido como Mago. Cilas chegou a ser preso juntamente com Toinho em 2013, mas conseguiu obter liberdade e passou a ser o principal chefe do grupo, já que gozava da confiança do então chefe por ser companheiro da sobrinha dele. A liderança dele se fez tão presente que seus asseclas (seguidores) passaram a ser identificados como “Tropa do Mago”.



Outra liderança ligada a Toinho e Cilas, conforme a Polícia Civil, era Alban Darlan Batista Guerra, que atuava no bairro Padre Júlio Maria. Sua célula foi denominada Comando da Laje (CDL). Alban Darlan foi morto em 2021, no Rio de Janeiro, para onde havia ido se esconder enquanto um dos homens mais procurados do Estado. Apesar da morte dele, a CDL continuou a agir e fazer referência ao antigo chefe.

Ainda assim, até meados de 2015, eram as gangues de bairro as principais propulsoras da violência no Estado e também em Caucaia. O próprio Vô, apelido de Adriano Soares de Menezes, um dos homens ligados a Toinho das Armas, começou uma trajetória criminosa com ações ligadas a torcidas organizadas, "que formavam pequenas gangues", conforme o Relint 155/2021 da SAP.

No final de 2015 e começo de 2016, a GDE foi criada, assim como outras facções de fora do Estado expandiram sua atuação por aqui, o que incluía o CV, mas também o Primeiro Comando da Capital (PCC) e a Família do Norte (FDN).