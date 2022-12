Dissidência de facção já é a maior organização criminosa de Caucaia, aponta Polícia

A facção criminosa criada após o racha dentro do Comando Vermelho (CV), cisão ocorrida em meados de maio de 2021, já é considerada a maior organização criminosa em atuação em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza) pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Conhecida pelos nomes de Massa, Neutros, Comando da Laje ou Tropa do Mago, a facção está "diretamente envolvida" na maior parte dos homicídios registrados em novembro e dezembro no Município.

As informações constam em relatório técnico que embasou a prisão de nove integrantes da Massa nessa sexta-feira, 16, em uma casa do bairro Parque Soledade. Na ocasião, foram presos em flagrante: Paulo Vítor Silva Paiva, Jonathan Felipe Pereira de Andrade dos Santos, Leandro Lopes da Silva, Mateus da Silva de Aquino, Mateus Jorge do Nascimento, Francisco Elton Davi Sousa de Araújo, Emerson Justino Araújo, João Agapito Bezerra Neto e Ivanilson Nascimento Lima Filho. Além deles, um adolescente foi apreendido.

Conforme o auto de prisão em flagrante (APF), há um "acirramento" da disputa pelo controle do tráfico de drogas na cidade por causa de assassinatos dos principais "gerentes do tráfico" da Massa em Caucaia.

Sobre a operação que levou à prisão dos nove suspeitos, o APF diz que policiais civis da Delegacia Metropolitana de Caucaia receberam um relatório técnico elaborado pelo Departamento de Inteligência Policial (DIP) apontando que Ivanilson Nascimento Lima Filho e Paulo Vítor Silva Paiva estavam envolvidos nos últimos homicídios registrados no Município.

Além disso, a dupla estaria ameaçando moradores do bairro Jurema e intermediações "com a finalidade de aumentar o domínio do tráfico de drogas naquela área, e, ainda, costumavam ostentar armas em redes sociais, insuflando a execução de criminosos da facção rival".

A Polícia Civil ainda obteve a informação de que Ivanilson e Paulo Vítor estavam em uma residência localizada na rua Alto da Paz, ao lado de vários outros homens que também integrariam a facção Massa.

"Foi montada a operação e realizado um cerco no local com o intuito de tentar capturar os infratores, os quais tiveram a tentativa de fuga frustrada, ocasião em que foram rendidos, bem como foram apreendidos entorpecentes (maconha, cocaína e crack), várias armas de fogo (três revólveres e uma pistola, além de várias munições e carregadores, dinheiro em espécie (R$ 1.079), balanças de precisão, caderno de anotações etc.”

Conforme decisão da audiência de custódia dos suspeitos, os advogados constituídos pelos autuados afirmaram que eles estavam "por acaso" na residência, "pois tinham sido convidados para uma festa e que iam apenas fumar maconha, mas desconheciam a existência de outros tipos de drogas e armas naquela residência, bem como aduziram que os mesmos não integram nenhuma facção criminosa".

O juiz Antonio Jurandy Porto Rosa Junior, entretanto, manteve a prisão preventiva dos suspeitos presos. Dentre os argumentos utilizados para a decisão, está o fato de que apenas Ivanilson, João Agapito e Emerson não tinham antecedentes criminais.

Mesmo assim, no caso de Ivanilson, "sua periculosidade e os indícios suficientes do seu envolvimento com o crime organizado, encontram-se descritos no relatório técnico do Departamento de Inteligência Policial".

Homicídios em Caucaia



Em novembro e dezembro (até o dia 14), 28 homicídios foram registrados no município de Caucaia, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

