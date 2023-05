Homem é morto e outro é baleado no bairro Planalto Ayrton Senna

Região vive dias de medo após triplo homicídio no condomínio Monte Líbano na noite de terça-feira, 23

Dois homens de 21 anos foram baleados no fim da tarde desse sábado, 27, no bairro Planalto Ayrton Senna. Um deles veio a óbito mesmo após ter sido socorrido a uma unidade hospitalar.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Violência na região amedronta moradores

O homicídio ocorre quatro dias após o triplo homicídio registrado no condomínio residencial Monte Líbano, localizado no bairro Mondubim, vizinho ao Planalto Ayrton Senna. O crime foi motivado por uma disputa interna dentro da facção Guardiões do Estado, que atua na região.

