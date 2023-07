Duas cidades da Grande Fortaleza estão entre as 50 mais violentas do Brasil

Maracanaú e Caucaia são, respectivamente, os 21ª e 29ª municípios com maior taxa de assassinatos do País, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública

O Ceará aparece no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, divulgado nesta quinta-feira, 20, com dois municípios entre os 50 com maiores taxas de homicídios do Brasil. Maracanaú e Caucaia, ambos na Região Metropolitana de Fortaleza, estão, respectivamente, na 21ª e 29ª posições do ranking elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.



Conforme o Anuário, que utilizou dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Maracanaú teve, em 2022, uma taxa de 55,9 Mortes Violentas Intencionais (MVIs) por 100 mil habitantes. Os MVIs incluem homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes por intervenção policial.



Já Caucaia teve uma taxa de 51,2 MVIs por 100 mil habitantes. O líder do ranking é o município baiano de Jequié, com uma taxa de 88,8 mortes por 100 mil habitantes. Os dados são referentes apenas aos municípios com mais de 100 mil habitantes.

O Nordeste é a região com o maior número de municípios entre aqueles que têm a maior taxa de assassinatos. São 26 municípios da região entre os 50 mais violentos. Apesar disso, o Nordeste apresentou uma redução de 4,5% no número de homicídios, a maior redução do País.

Enquanto em 2021 foram 21.011 assassinatos, em 2022, foram 20.122. O Nordeste, porém, segue liderando o ranking de regiões mais violentas, seguido do Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

Confira o ranking das 50 cidades com maior taxa de homicídios do País: