Aratuba já recebeu volume de chuvas 36% maior do que a média de março inteiro

O município de Aratuba, que registrou três mortes causadas por deslizamentos de terra, já recebeu chuvas 36% acima da média histórica do mês de março. São esperados 208,1 milímetros na cidade do Maciço de Baturité neste período. Mas, faltando 12 dias ainda para o fim do mês, 283 mm já foram acumulados, conforme acompanhamento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atualizado no início da tarde deste domingo, 19.

Nas últimas 24 horas, município recebeu uma média de 48,5 mm de precipitações. A sexta-feira, 17, foi o dia mais chuvoso deste ano no Ceará. Mais da metade dos municípios registrou acumulado de chuvas acima de 50 mm entre 7 horas de quinta-feira, 16, e 7 horas de sexta.

Além dos três mortos, velados na sexta, 45 pessoas ficaram desalojadas após o deslizamento. Conforme a Prefeitura, um mapeamento está sendo feito para identificar riscos de deslizamento ainda existentes. Objetivo é saber a extensão do risco e, onde houver comprometimento, executar serviços estruturais, como reforço de encosta.



A Secretaria de Obras e Infraestrutura do município está avaliando, juntamente com a equipe de Defesa Civil, o processo de homologação estadual e reconhecimento federal da situação de emergência do município, após a Prefeitura do Município decretar estado de emergência por 90 dias, nesta sexta.

