Aratuba: 45 pessoas ficam desalojadas após deslizamento

Após as chuvas intensas de quinta-feira, 16, em Aratuba, 45 pessoas ficaram desalojadas. Elas fazem parte do grupo de 15 famílias que precisaram ser retiradas das casas próximas a uma encosta onde ocorreu um deslizamento. O acidente deixou duas crianças e uma jovem mortas.

De acordo com a Prefeitura de Aratuba, todas as pessoas que moravam na área de risco foram retiradas do local e levadas para hotéis da cidade. Pelo menos 17 casas chegaram a ser interditadas. Esse número pode aumentar conforme as análises de risco realizadas pela Defesa Civil do Estado, que continua trabalhando na encosta.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, o prefeito Joerly Rodrigues Vitor afirmou que “nunca havia acontecido situação de deslizamento em parte nenhuma do município”.

Segundo ele, além dos locais diretamente afetados, todas as casas em áreas de encosta da cidade serão visitadas para ser avaliada a possibilidade de novos deslizamentos.

O objetivo da Prefeitura é inscrever as pessoas desabrigadas no programa de aluguel social do município. No entanto, o prefeito afirma que irá pedir ajuda financeira ao Estado para construção de residências fora da área de encostas.

“O município não tem condição financeira para construir residências. O aluguel social é provisório. O que vai resolver de verdade é tirar essas famílias desse local”, diz Joerly.

O prefeito espera a visita do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que deve chegar à Aratuba ainda nesta sexta-feira, 17, para acompanhar os desdobramentos da tragédia.

