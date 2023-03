Após fortes chuvas, cinco municípios do Ceará decretam estado de emergência

O mais recente foi Guaramiranga, no maciço de Baturité

Cinco municípios cearenses decretaram estado de emergência, nos últimos dias, por causa das fortes chuvas registradas no Estado. O mais recente foi Guaramiranga, no maciço de Baturité. Além de Guaramiranga, os prefeitos de Uruburetama, Itapipoca, Missão Velha e Aratuba também decretaram estado de emergência.



Nas últimas 24 horas, Uruburetama registrou chuvas de 150 milímetros (mm), a maior do Estado nas últimas 24 horas. Diversas localidades da cidade estão inacessíveis e sem acesso à energia elétrica e internet.



Em Guaramiranga, as chuvas registradas no último sábado, 18, alagaram diversos pontos da cidade. Já em Itapipoca, cerca de 400 pessoas que moram em áreas de risco foram orientadas a deixarem as próprias residências.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O prefeito de Aratuba, Joerly Vitor, assinou a decisão na última sexta-feira, 17. Na quinta-feira, 16, deslizamentos deixaram três mortos no município. Em uma residência, as vítimas foram uma mulher de 21 anos e o filho, de 2 anos. Em outra casa, uma criança de 9 anos perdeu a vida. Outras 45 pessoas tiveram que deixar suas casas.



Outro município cearense a decretar estado de emergência foi Missão Velha. A decisão foi tomada após as chuvas destruírem acessos a várias localidades da cidade.

Sobre o assunto Açudes do Ceará atingem melhor volume no ano

Parte de casarão antigo desaba em Pacatuba após fortes chuvas

Missão Velha decreta estado de emergência devido às fortes chuvas

Barragem se rompe na zona rural de Farias Brito, no Cariri; veja vídeo

Tags